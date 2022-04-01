Військові розповіли про втрати військ РФ на Донбасі, влада регіону – про загиблих через обстріли

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що упродовж дня українські військові завдали втрат російським військам на донецькому та луганському напрямках.

«Протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога», – йдеться в повідомленні.

Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що через обстріли 1 квітня на Донеччині загинули семеро людей (4 – у Мар’їнці, 2 – у Вугледарі та 1 – у Новоселівці), 6 людей зазнали поранень, зокрема 3 дітей. У Бахмуті надали медичну допомогу людині, пораненій на Луганщині. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше казав, що вранці війська РФ з градів обстріляли Гірське у Луганській області, поранено жінку.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, кажуть в Донецькій ОВА.

За даними Генштабу ЗСУ, нині триває перегрупування військ РФ, імовірно, для створення ударних угруповань, зокрема, на Донецькому напрямку.