Супутникові знімки Maxar показали розгортання російських військ на сході України

На супутникових знімках, зроблених Maxar Technologies 11 квітня, видно, що російські війська передислоковуються на схід України. Як повідомляє CNN, кілька військових колон рухаються вздовж магістралі, що веде від села Солоті Валуйського району та районного центру, міста Валуйки, що в прикордонній з Україною Бєлгородської області Росії.

Колони складаються з десятків одиниць бронетехніки, підрозділів, укомплектованих наметами та допоміжним обладнанням. Їх можна побачити на супутникових знімках на полях і фермах на захід від села Солоті, а також поблизу населених пунктів Дубровка, Бірюч і Леонівка, що приблизно за 8 кілометрів від кордону з Україною.

На окупованій упродовж лютого-березня частині України біля Вільхуватки (Купʼянський район, Харківська область) було помічено кілька колон військової техніки. Додаткові військові колони також були помічені 11 квітня на Донбасі та поблизу районного центру Білокуракине (північна частина Луганської області) та Кислівка (Купʼянський район, Харківська область), повідомляє Maxar.

Разом у колонах є понад 200 транспортних засобів, серед яких танки, бронетранспортери, буксирувана артилерія та допоміжне обладнання, свідчать світлини.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія невдовзі розпочне повномасштабні бойові дії на сході, але наголосив: «Ми готові».