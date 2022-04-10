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Росія б'є по Донбасу та спробує оточити українську армію | Донбас Реалії (відео)

Росія б'є по Донбасу та спробує оточити українську армію | Донбас Реалії (відео)
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Росія б'є по Донбасу та спробує оточити українську армію | Донбас Реалії (відео)

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Донбас Реалії зателефонували російському військовому – ексклюзив. Особисті дані російських військових, які воюють проти України. Вирішальна битва України та Росії: якою вона буде і коли? Як українська армія захищає Донбас? Що залишає після себе російська армія? Танки, артилерія, авіація: російська армія б'є по цивільних.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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