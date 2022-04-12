Бійці ООС відбили шість атак військ РФ на Донбасі – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що на Донецькому і Луганському напрямках українські військові упродовж поточної доби відбили шість атак російських військ.

«Зокрема, українські захисники знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарата ворога», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні заявив про ймовірність активізації дій російських військ з метою просування до адмінкордонів Донецької та Луганської областей.

Українські військові зазначили, що на Донецькому напрямку війська РФ продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. Протягом дня вони намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Також повідомляється, що інженерні підрозділи ЗС РФ намагаються відновити залізничні мости в районі населеного пункту Сватове. Тривають бої за Маріуполь.