Протягом дня гуманітарних коридорів не відкриватимуть – Верещук

Погоджених гуманітарних коридорів на 13 квітня немає, повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Про це вона заявила вранці в середу.

«Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року: на жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо», – написала Верещук у своєму телеграм-каналі.

Вона пояснила, що російські військові заблокували евакуаційні автобуси у Запорізькій області, а в Луганській порушують режим припинення вогню.

«Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні», – підсумувала міністерка.

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Вона додала, що уряд працює над якомога швидшим відкриттям коридорів для евакуації.

Упродовж 12 квітня, за даними уряду, з Маріуполя, міст Луганської та Запорізької області вдалося евакуювати 2 671 людину.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої потреби і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​