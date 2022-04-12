Сьогодні вдалося евакуювати понад 2,6 тисяч людей – Верещук

Упродовж 12 квітня вдалося евакуювати 2 671 людину, повідомила у Telegram віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її даними, із Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. З них: 208 осіб – маріупольці; 2135 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

«Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці. Ми шукаємо можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами», – повідомила Верещук.

Також вона додала, що з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.

На 12 квітня влада анонсувала 9 евакуаційних коридорів. Минулої доби вдалося евакуювати 4 354 людини.