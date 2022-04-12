Верещук анонсувала 9 евакуаційних коридорів

Протягом дня 12 квітня планується евакуація дев’ятьма гуманітарними коридорами, повідомила віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вранці 12 квітня.

Вона навела перелік коридорів:

з Маріуполя до Запоріжжя (на власному транспорті)

Запорізька область: з Бердянська, Токмака й Енергодара до Запоріжжя

Луганська область: з Сіверськодонецька, Лисичанська, Попасної, села Гірське та Рубіжного до Бахмута

Верещук додала, що евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті.

«Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя», – повідомила міністерка.

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Також голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також анонсував шість додаткових евакуаційний поїздів із Луганської та Донецької областей на 12 квітня. Один рейс планується із Новозолотарівки, Луганська область, один – зі Слов’янська і чотири – з Покровська, що на Донеччині.

За даними Офісу президента, 11 квітня вдалося евакуювати 4 354 людини.

Раніше жителів Харківської, Донецької та Луганської областей влада закликала негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.