До Львова евакуювали близько пів сотні поранених цивільних із Донеччини

До Львова зі Слов’янська і Бахмута 10 квітня евакуювали близько пів сотні українців, які були поранені під час обстрілів із боку російських військових. У людей, жителів різних міст Донеччини, зафіксовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, ампутовані кінцівки. Наймолодшому пацієнтові 21 рік, найстаршому ‒ 92.

«Пішов по воду, бо вдома вода відімкнена, почався обстріл, я зазнав поранення. Це було 4 квітня, мені першу допомогу надали в Лисичанську», ‒ каже 21-річний хлопець із осколковими пораненнями ноги.

Усі евакуйовані особи шпиталізовані в один із медичних закладів Львова.

«Стан людей тяжкий. Це переважно вибухові травми, за винятком однієї жінки, яка в бомбосховищі зламала кістку стегна. Є травми черепа, ока, кісток. Люди приїхали в тому, в чому могли втекти, вимучені дорогою, травмами. Будемо лікувати», ‒ повідомив лікар Андрій Токарський.

Людей евакуювали медики з організації «Лікарі без кордонів» спеціальним потягом.

Раніше 10 квітня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що після ракетного удару по вокзалу Краматорська, який забрав 57 життів, число людей, які прагнуть евакуації, значно зросло.