В ОПУ розповіли про результати роботи гуманітарних коридорів 11 квітня

В Офісі президента України повідомили, що 11 квітня вдалося евакуювати 4354 людини.

«Евакуаційними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя дісталися 3854 особи. З них 556 – з Маріуполя. 3298 осіб евакуйовано з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними ОПУ, колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей із Бердянська, Токмака та Енергодара, утримують війська РФ на блокпості у Василівці. Т

«Третій день Російська Федерація порушує домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей із цих міст», – вказує ОПУ.

Повідомляється, що з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області вдалося евакуювати 513 людей.

Під час евакуації війська РФ постійно порушували режим тиші, вказує Офіс президента.

На понеділок, 11 квітня, влада анонсувала 9 гуманітарних коридорів.

Раніше жителів Харківської, Донецької та Луганської областей влада закликала негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.