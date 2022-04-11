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Верещук анонсувала 9 гуманітарних коридорів 11 квітня

За даними Офісу президента України, завдяки роботі гуманітарних коридорів із прифронтових та окупованих міст України 10 квітня вдалося евакуювати 2 824 людини

Протягом 10 квітня заплановано дев’ять погоджених гуманітарних коридорів для евакуації. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вранці в неділю.

Евакуація планується в трьох областях:

– Донецька область: коридор із Маріуполя до Запоріжжя (власним транспортом)

– Запорізька область: евакуація власними автомобілями з Бердянська, Енергодара й Токмака до Запоріжжя, також автобуси до Запоріжжя чекатимуть на блокпосту в місті Василівка

– Луганська область: із Сіверськодонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського, Рубіжного – до Бахмута.

За даними Офісу президента України, завдяки роботі гуманітарних коридорів із прифронтових та окупованих міст України 10 квітня вдалося евакуювати 2 824 людини.

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