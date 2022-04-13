Через бойові дії в Україні загинула 191 людина – Офіс генпрокурора

Внаслідок бойових дій після початку повномасштабного вторгнення Росії до України станом на ранок 13 квітня постраждали 540 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«При цьому 191 дитина загинула та більше 349 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Офіс зазначає, що дані не остаточні, триває їх встановлення в місця ведення активних бойових дій, на окупованих та деокупованих територіях.

«Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 113, Київській – 102, Харківській – 79, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15», – повідомляє ОГП.

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Зокрема, обгорілі тіла 16-річної дівчини та 10-річного хлопчика були виявлені не території селища Бородянка та села Королівка Київської області.

Через обстріл Харкова 11 квітня російськими військами загинули півторамісячна дитина та 12-річний підліток. Ще четверо дітей віком один, чотири, п’ять та дев’ять років отримали поранення.

Також 15-річна дівчинка отримала важкі поранення внаслідок влучання снаряду в житловий будинок на Херсонщині.

«Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю», – додають у Офісі генерального прокурора.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на все більше доказів протилежного, Росія заперечує, що атакує мирних жителів у війні проти України.