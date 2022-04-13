Шмигаль закликав керівницю USAID долучитися до розслідування воєнних злочинів Росії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з керівницею Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер. Про це він повідомив увечері 12 квітня.

За повідомленням, він подякував Пауер за підтримку України і наголосив на потребі подальшої гуманітарної допомоги та посилення фінансової підтримки внутрішньо переміщених людей.

«Закликав долучитися до розслідування військових злочинів Росії», – повідомив голова уряду.

Пауер не коментувала розмову зі Шмигалем. Напередодні вона засудила знищення офісу «Карітас Україна» в Маріуполі, внаслідок якого загинули співробітники благодійної організації.

Читайте також: Ґвалтують усіх: літніх жінок, дітей і чоловіків. Світ дізнається про сексуальні злочини російських військових

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.