У Бучі з понад 20 зруйнованих багатоповерхівок 2 – не підлягають відновленню – мер

У Бучі на Київщині 22 висотних житлових будинки зруйновані обстрілами військ РФ, два з них не підлягають відновленню, повідомив мер Анатолій Федорук.

«Ми маємо зруйнованих 22 висотних житлових будинки. Лише два не підлягають відновленню. Це 9-поверхові... Ми розглядаємо питання їх демонтажу. І 243 приватні будинки, які також зазнали фактично майже сто відсотків руйнації або відсоток руйнації такий, що їх просто потрібно демонтувати», – повідомив міський голова.

Він також зауважив, що практично кожну оселю російські військові пограбували та сплюндрували.

Федорук закликав місцевих жителів поки що не повертатися в місто.

За його словами, забезпечити Бучу стабільно електроенергією планують до 17 квітня. Поступово буде відновлено подачу води і газу, сказав мер.

Анатолій Федорук уточнив раніше озвучені дані про щонайменше 400 загиблих цивільних жителів Бучі. За його словами, російськими військами вбито у місті 403 людини (163 ідентифіковані). Також 16 вважаються зниклими безвісти.

«Сьогодні о 10-й годині розпочали відкриття другої могили масового захоронення. Це 56 тіл. Плюс 4 – приватні», – сказав Федорук і додав, що у Бучі залишилися чотири невеликі райони, після ретельного огляду яких ще можуть бути виявлені жертви.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.