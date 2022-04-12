У Міноборони наголошують: зарано повертатися на Київщину і у Київ

Людям, які покинули свої домівки через бойові дії, зарано повертатися на Київщину, зокрема і Київ, заявляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На Київщину ще зарано повертатися, тому що нас ще чекають складні часи. Я маю на увазі всю Україну. І це може змінюватися щодоби, тому що це динамічна ситуація. Станом на зараз ще зарано повертатися, навіть у Київ», – cказала вона в ефірі спільного телемарафону.

12 квітня голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що жителям деокупованих міст Київської області повертатися додому поки що не рекомендують. Він припустив, що кінець травня є більш-менш реально датою, коли люди можуть безпечно повертатися на Київщину.

2 квітня Київщина, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ.