До України прибули французькі жандарми для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів – посол

До Львова прибули жандарми, які допомагатимуть у розслідуванні воєнних злочинів російської армії, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

«З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам України в розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва», – заявив він 11 квітня в своєму твітері.

За словами де Понсена, Франція – перша країна, яка надає таку допомогу. Вони почнуть працювати завтра.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

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Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.