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Війна

«Нищення в Україні брутальніші, ніж у Сирії» ‒ волонтер з порятунку дітей у гарячих точках світу

Діти, яких врятували від обстрілів і вивезли з Харкова

ЛЬВІВ ‒ На сьогодні з небезпечних регіонів України максимально евакуювали дітей. Про це повідомив Радіо Свобода керівник Директорату розвитку соціальних послуг і захисту прав дітей Міністерства соціальної політики Руслан Колбаса.

Понад тисяча дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки проживають у Львівській області. Радіо Свобода побувало у кількох місцях, де знайшли тимчасовий прихисток ці дітлахи.

Для 9-річного Ярослава нова домівка у Львівській області ‒ вже третя за його життя. Сюди його перевезли з молодшим братом. Діти ‒ вихованці будинку з Очакова Миколаївської області. Коли почалась війна, вихователі привезли дітлахів у мистецький ліцей в Первомайському районі.

Я хочу, щоб війна закінчилася
Ярослав

«Коли ми спали вночі, зранку 24 лютого почалась війна. Неподалік біля нас почало бомбити, в деяких кімнатах порозбивало вікна. Ми сиділи в підвалі, не виходили, за нами приїхала машина і нас перевезли. Але коли їхали, вся дорога була забита танками, машинами, багато військових було. Швидше за все, це були українці. Якби були російські солдати, то вони нас розстріляли. Коли приїхали, я плакав. Я хочу, щоб війна закінчилася і було мирне небо», ‒ розповідає Ярослав.

Ярослав із братом у своєму третьому домі
Ярослав із братом у своєму третьому домі

Ярослав показав кімнату, в якій проживає разом із іншими дітьми. У нього нові іграшки, одяг. Адже вихованців з Очакова привезли лише в тому, в чому вони були вбрані. Діти потребували всього найнеобхіднішого. Вони приїхали у Львівську область у групі з 75 дітей з Миколаївської області. Супроводжували дітей і ними опікуються цілодобово п’ятеро вихователів.

Вони були пригнічені
Олександр Гусаров

«Коли почалась війна, почали бомбардувати Очаків, а інтернат поруч із портом, діти бачили вибухи. Їхні вихователі втекли. Ми дітей практично не знаємо і діти дуже важкі, проблемні. Вони були пригнічені. Але діти легше адаптуються і, мабуть, швидше забувають. Дорослі діти, випускники розуміють, що таке війна і серйозно нам у всьому допомагають», ‒ розповідає керівник мистецького ліцею з Миколаївщини Олександр Гусаров.

Діти займаються спортом і творчістю
Діти займаються спортом і творчістю

Діти з Миколаївщини проживають разом із місцевими вихованцями і вже поміж собою знаходять порозуміння. Серед тих, хто тимчасово знайшов прихисток на Львівщині, є кілька випускників. 17-річному Олександрові доведеться обирати цьогоріч коледж чи училище для продовження навчання. Він роздумує над професією автомеханіка. Хоча любить майструвати по дереву і малювати.

Спершу не повірив
Олександр

«Малюнків поки що не роблю. Вдома було натхнення. Зараз не можу, пробував, не йде. Коли мені сказали, що Україну бомблять, спершу не повірив. Укластися не може в голові, що війна почалась між Україною і Росією», ‒ зауважив Олександр.

Львівщина може прийняти ще 800 дітей

На сьогодні у Львівській області проживає понад тисяча дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки. Загалом від початку війни через область пройшли більше 10 тисяч дітей, які приїхали у складі організованих груп або ж із рідними. Львівщини може розмісити ще понад 800 дітлахів, повідомив Радіо Свобода Володимир Лис, керівник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації.

Сьогодні процес контрольований
Володимир Лис

«Важливо, щоб діти залишалися на території України, щоб ми мали можливість, коли настане мир, повернути з Європи всіх дітей. Бо доведеться їх збирати, тому що в перші дні війни, коли хаотично виїжджали діти, ніхто не був готовий, діти виїжджали по списку, без документів. Сьогодні процес контрольований і нормалізований», ‒ каже Володимир Лис.

Малеча має своїх нових улюбленців
Малеча має своїх нових улюбленців

Вивозити дітей із небезпечних регіонів українській стороні допомагає американська організація «Aerial Recovery Group». Волонтери вже врятували і перевезли у Львівську область, з якою мають угоду про співпрацю, 570 дітей. Вони евакуюють дітлахів із найбільш гарячих місць. А також допомагають тим закладам, куди ці діти тимчасово переселені. Працівники «Aerial Recovery Group» мають досвід роботи у «ворожому середовищі». Вони забирали дітей із небезпечних зон і доставляли в безпечні місця під час спеціальних військових операцій в Сирії, Афганістані.

Українці ‒ дуже стійкі
Аарон Спредлін

«На Близькому Сході є релігійний вплив більший, аніж тут. Але вся суть у силі. Знищення в Україні, на мою думку, більш брутальні, ніж в Сирії і Афганістані. Атакувати пологові будинки дітей, невинних людей, які втікають від війни, цього не побачиш на Близькому Сході. Там не вбивають людей заради того, щоб вбивати людей. Там є ціль і там є причина. А тут просто жахлива брутальність. Українці ‒ дуже стійкі і їх не подолати, це важко. Вони ‒ щирі. У першу чергу, треба рятувати дітей, які прибули з сиротинців, вберегти їх, щоб вони залишались в Україні. Тут вони народилися, виросли, вони є наступним поколінням, яке може робити зміни, бо вони це все бачили і пережили. Ми працюємо для безпеки дітей», ‒ говорить волонтер із досвідом служби в гарячих точках Аарон Спредлін.

Аарон Спредлін з вихованцями з Харкова
Аарон Спредлін з вихованцями з Харкова

Діти, яких перевезли з Харкова, Запорізької області, Сумської, у перші дні, за розповідями вихователів, були втомлені, перебували у стані стресу і шоку, не розуміли, чому їх привезли в нове місце.

У кожної дитини своя доля, але спільне між ними те, що вони не знають батьківського тепла, уваги, затишку у рідному домі, а ще відчули страх війни. Багато дітей потребують психологічної реабілітації, а найголовніше розуміння і тепла від дорослих. Вони всі пригадують, як переховувались у підвалах, як по кілька діб їхали автобусами і потягом у більш безпечніше місце.

Діти, які знають, що таке війна
Діти, які знають, що таке війна

Одну групу дітей вчителі попросили описати їхній стан, поділитись своїми думками, викласти на папері свої почуття і емоції. Слова дітей вразили дорослих. Особливо, 15-річної Дарії з Харкова. Дівчинка написала: «5 ранку 24 лютого ми прокинулись від сильних вибухів. Перші думки, що це феєрверки. Ми ніколи не гадали, що прокинемось від вибухів у нашому місті. Ми об’єднались і тримались один за одного. Коли сказали, що евакуюють почуття у дітей були змішані. Діти хотіли поїхати від війни, але не самі».

А ще Дарія зробила такі висновки від пережитого: «Людина заради влади готова на все. Треба цінувати кожну хвилину свого часу, проведену з людьми, яким тим не байдужа. На Землі дуже багато добрих людей і найменша допомога ‒ це майже подвиг».

У Львівську область Дарія з друзями приїхала 7 березня. Їхала кілька днів.

Ми боялись
Дарія

«У нашому центрі був підвал і ми там спали. Коли вже стріляли, ми боялись. Тут нам спокійніше, але коли щось вдарить, то думаєш, що невже вже тут таке. Війна ‒ страх для усіх людей. Тут нас зустріли дуже добрі люди», ‒ зауважує Дарія.

Дарія (всередині) під час творчості забуває про вибухи
Дарія (всередині) під час творчості забуває про вибухи

Найменші діти, яким по 4-5 років, які чули постріли і бачили на вулицях міст і сіл танки, по-своєму розуміють війну. А що вона для них означає?

  • Війна ‒ це коли Росія нападає на Україну.
  • Війна ‒ це коли Зеленський і Путін сваряться.
  • Коли починають бомбити.
  • Коли Росія проти України. Україна сильніша.
  • Путін почав війну, ‒ промовляє малеча, налякана пострілами і переїздами.

  • Зображення 16x9

    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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