ОБСЄ не вважає Білорусь учасницею міжнародного збройного конфлікту – доповідь

Білоруська свобода Радіо Свобода отримала можливість ознайомитися зі звітом Організації з безпеки і співробітництва в Європі про війну в Україні, який буде представлений на розгляд Постійної ради ОБСЄ 13 квітня. У повідомленні зазначається, що з 1 квітня Білорусь більше не є стороною міжнародного збройного конфлікту.

«Збройний конфлікт між Росією та Україною регулюється міжнародним гуманітарним правом про міжнародні збройні конфлікти, зокрема, чотирма Женевськими конвенціями та Додатковим протоколом 1, які обидві країни підписали», – пояснюється у правовій основі.

Основний висновок доповіді такий:

«Попри те, що Білорусь дозволяє використовувати свою територію для нападів Росії на Україну, Місія вважає, що вона не є стороною міжнародного збройного конфлікту з 1 квітня, поки не чинить актів насильства чи інших дій, які є безпосередньою участю в бойових діях осіб, які представляють Білорусь».

Україна додала до звіту свій коментар, посилаючись на третю статтю резолюції 3314 Генеральної Асамблеї ООН про визначення агресії.

Згідно з позицією української сторони, «дії держави, яка дозволяє використовувати свою територію, яку вона передала у розпорядження іншій державі, для вчинення акту агресії проти третьої держави», кваліфікується як акт агресії.

У коментарі зазначається, що «під час термінової зустрічі з Володимиром Путіним Олександр Лукашенко заявив, що вони погодилися залишити російські війська в Білорусі».

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За твердженням української сторони, «є багато підтверджених фактів, які свідчать про те, що Росія використовує територію Білорусі для здійснення своїх незаконних нападів на територію України».

Серед підтверджених фактів є наступні:

російські танки, бойові машини піхоти та російські важкі вогнеметні системи були перекинуті на територію України з південного заходу Білорусі через пункт пропуску «Сеньківка»

Росія запустила ракети з Могильовської області Білорусі в бік України

супутникові знімки Maxar, опубліковані 23 лютого 2022 року (за день до нападу), показали, що Росія розмістила понад сотню техніки та військових на Великому боці поблизу Мозиря

Крім зазначеного, за словами української сторони, є факти участі білоруських військ у нападі на Україну, попри попередні наполягання президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Білорусь не братиме участі в жодних бойових діях проти України.

Генеральний штаб Збройних сил України у своїх зведеннях вказує на заходи підготовки армії Білорусі, а також на те, що «окремі військові підрозділи цієї країни продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону».