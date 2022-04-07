Майже 18 тисяч вагонів підприємств РФ та Білорусі арештовані в Україні – ОГП

Офіс генпрокурора повідомив про накладення арешту на 17800 вагонів, які належать підприємствам РФ Білорусі.

«Офісом генерального прокурора забезпечено накладення арешту на 17 тис 800 залізничних вагонів, які належать підприємствам РФ та Республіки Білорусь в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212). Встановлено, що на території України знаходяться вагони, що використовувались при вчиненні злочину у сфері господарської діяльності та які судом арештовано як знаряддя злочину», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, вирішується питання про конфіскацію арештованих вагонів у дохід держави.



Досудове слідство триває.

15 березня «Укрзалізниця» повідомила про початок процедури націоналізації російських вагонів, які перебувають в Україні.

10 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення об’єктів власності Росії. Документ передбачає примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна».