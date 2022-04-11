Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією та Білоруссю

Фінляндія 11 квітня припинила поштове повідомлення з Росією та Білоруссю до подальшого повідомлення, повідомила державна компанія Posti. Рішення «ухвалено у виняткових обставинах відповідно до угод у рамках Світового поштового союзу».

Посилання та листи, які поштова служба не зможе надіслати адресатам, повернуть відправникам. У Posti нагадали, що доставка комерційних відправлень, у тому числі термінових листів та вантажів, припинена ще з 15 березня.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав обмежити використання Росією коштів, отриманих від постачання нафти. Він заявив про це 8 квітня під час виступу в парламенті Фінляндії, повідомила пресслужба голови держави.

Через широкомасштабне військове вторгнення Росії українська влада закликає Захід до застосувати ембарго щодо російських енергоносіїв. 5 квітня ЄС оголосив про запровадження п'ятого пакету санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії.

7 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав до додаткових обмежень проти Росії, зокрема негайного повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу.