Фінляндія закриває кордони для товарних поїздів із Росії

Фінська залізнична компанія VR Transpoint (дочірня структура державного залізничного оператора VR із вантажоперевезень) зупиняє прийом поїздів із Росії з 27 березня.

«Продовження вантажних перевезень між Росією та Фінляндією більше неможливе через санкції, запроваджені проти Російських залізниць (РЖД). VR Group зобов’язана виконувати санкції, введені західними країнами», – сказав президент VR Transpoint Мартті Коскінен.

Уточнюється, що VR Transpoint зупиняє прийом поїздів із Росії вже в неділю. Повернення вагонів з Фінляндії до Росії поки продовжиться.

25 березня стало відомо про скасування пасажирських поїздів з Фінляндії до Росії. Потяги Allegro, які пов’язували країни, із 28 березня перестануть курсувати. За словами міністра у справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен, подальша експлуатація поїздів Allegro «недоцільна», оскільки всі фіни, які побажали виїхати з Росії, встигли це зробити.

Від початку війни Росії проти України США та їхні союзники запровадили кілька пакетів санкцій, які торкнулися великих російських компаній, а також російських чиновників, підприємців та банкірів. ЄС запровадив санкції проти російської залізниці місяць тому, 26 лютого.