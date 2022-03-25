Фінляндія зупиняє залізничне сполучення з Росією

Залізнична компанія Фінляндії VR Group з 28 березня зупиняє рух поїздів Allegro, які курсують між російським Санкт-Петербургом і Гельсінкі.

«За рішенням уряду Фінляндії в понеділок, 28 березня, буде припинено рух поїздів Allegro. У неділю, 27 березня, з Гельсінкі до Санкт-Петербурга піде лише ранковий поїзд Allegro, а денний поїзд AE786 скасовується. У неділю обидва заплановані рейси прослідують із Санкт-Петербурга до Гельсінкі», – йдеться в повідомленні на сайті компанії.

«Досі ми продовжували використовувати Allegro відповідно до офіційних інструкцій, і ціль полягала в тому, щоб забезпечити безпечний проїзд для громадян Фінляндії. За ці тижні люди, які хотіли залишити Росію, встигли залишити країну. Тепер через санкції ми припиняємо послугу», – заявив директор із пасажирських перевезень VR- Group Ltd Топі Сімола.

На початку березня виробник поїздів Allegro, французька компанія Alstom, оголосила про зупинку всіх поставок до Росії. 22 березня Siemens також припинив контракт на постачання нових електропоїздів «Сапсан».