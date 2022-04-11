Через російське масштабне вторгнення в Україну Фінляндія та Швеція планують вступити до НАТО вже влітку. Про це пише британська The Times із посиланням на американські джерела. Ця тема минулого тижня була предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Це «великий стратегічний прорахунок» Росії, наводить газета слова джерела.

Якщо ці плани реалізуються, Фінляндія стане країною з найдовшим (понад 1300 кілометрів) спільним кордоном із Росією серед членів НАТО. І Фінляндія, і Швеція також мають протяжну берегову лінію та численні острови в Балтійському морі.

Обидві країни мають нейтральний статус. При цьому Швеція понад 200 років не вступала до військових союзів. Проте останнім часом під впливом російської агресії громадська думка в обох країнах змінилася – дедалі більше фінів та шведів виступають за приєднання до НАТО.

За даними шведської газети Aftonbladet, Швеція може затвердити свою заявку на вступ до НАТО до середини червня, а наприкінці того ж місяця її можуть схвалити на саміті організації в Мадриді. Стокгольм та Гельсінкі сподіваються вступити до НАТО одночасно і координують свої дії, пише газета.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Associated Press заявив, що російське вторгнення на українську територію не сталося б, якби Київ був членом НАТО.