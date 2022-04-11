Латвійські спецслужби затримали громадянина Білорусі за підозрою у шпигунстві

Латвійські спецслужби за підозрою в шпигунстві затримали громадянина Білорусі, повідомляє портал Delfi. Це сталося 15 лютого, але відомо про це стало лише зараз.

За даними розвідки, громадянин Білорусі отримував інформацію про військові обʼєкти Латвії та обʼєкти критичної інфраструктури, у тому числі нелегально знімаючи їх на камеру. Все це, на думку відомства, він робив на користь білоруських спецслужб.

Щодо затриманого порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 85 Кримінального кодексу Латвії, максимальний термін покарання за цією статтею – до 10 років увʼязнення з випробувальним терміном до трьох років.

Громадянин Білорусі перебуває під вартою, під час слідства у нього вилучили техніку.

6 квітня стало відомо про затримання двох громадян Білорусі в Польщі за підозрою в шпигунстві на користь спецслужб. За інформацією польської сторони, вони збирали дані щодо військових обʼєктів.