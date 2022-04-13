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Українські військові відбили 8 атак військ РФ у зоні ООС – штаб

Повідомляється, що на Донбасі бійці ООС знищили танк, 4 одиниці броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що на Донецькому і Луганському напрямках українські військові упродовж поточної доби відбили вісім атак російських військ.

«Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили танк, 4 одиниці броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему противника», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні заявив, що на Донецькому напрямку війська РФ перебувають «в готовності до наступальних дій», продовжують зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів Маріуполя та завдавати авіаційних ударів. Повідомлялося також про спроби штурмових дій в районах Сєверодонецька, Рубіжного та Попасної.

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