Провідний стратег США ставить під сумнів здатність російських сил «діяти, як західна армія»

Важа Тавберідзе

Війна в Україні зруйнувала уявлення Заходу про могутню російську армію, якою її вважали вісім років тому, коли президент Володимир Путін захопив Крим. За словами колишнього командувача Військово-морськими силами США й очільника відомого стратегічного аналітичного центру, небажання президента Росії «перезавантажувати та реформувати» російські наступальні війська є «хорошою новиною для України і Заходу».

Джеймс Фогго III, адмірал ВМС США у відставці, який очолює Центр морської стратегії у Вірджинії, зазначив, що «потворний» конфлікт підкреслив «розрив довіри» між сторонами війни, тож він не може легко уявити собі Путіна та президента України Володимира Зеленського за столом мирних переговорів.

Я не знаю іншого виходу для України, крім як перемогти Росію»

«Я не знаю іншого виходу для України, крім як перемогти Росію, і цей розвиток подій наразі витає в повітрі, – сказав він Грузинській службі Радіо Свобода в нещодавньому інтерв’ю. – Ви знаєте, якщо росіян і далі будуть бити, то громадська думка, зрештою, наздожене Володимира Путіна».

Фогго надав осудливу оцінку того, як себе показало російське військо на всіх чотирьох напрямках на початку його повномасштабної атаки на Україну. Він зазначив, що «у них закінчилося паливо, харчування, не було запасів боєприпасів, і вони зазнали досить сильного удару, особливо в битві за Київ».

Путін розпочав повномасштабну війну проти України та її уряду 24 лютого. Москва ж свою агресію проти України у відкритий і більш завуальований спосіб заперечує ще з часів повалення проросійської влади в Україні у 2014 році. У Росії ж говорять про необхідність «демілітаризації» та підпорядкування свого набагато меншого пострадянського сусіда.

«Вони застрягли в останній війні, у Другій світовій, де Європою переважно їздили танками», – сказав Фогго, спираючись на побачені дії російських стратегів.

«Чи зможуть вони за дуже короткий період часу уподібнитися до західної армії, а унтерофіцерів зробити лідерами, якщо системи їхньої зброї не є найсучаснішими?» – запитав він.

«Звісно, не раніше 9 травня».

Путін публічно висловив необхідність досягти військових цілей в Україні до свята 9 травня, присвяченого річниці перемоги над нацистською Німеччиною в 1945 році.

Значні російські сили зайняли велику частину східної та південної України. Однак речник Кремля Пєсков визнав, що російське військо також зазнало «великих» втрат, і було відбите під час наступів на Київ та інші місця. Військово-морський флот Росії наразі втратив два військові кораблі, у тому числі свій ракетний крейсер Чорноморського флоту «Москва».

Російський флот і російська морська піхота розуміють, що вони можуть вийти на берег, але вглиб країни вони не підуть

Фогго перелічує тривалі невдачі Росії, серед яких – залучення призовників замість професійних солдатів, недооцінка логістики як «шостої сфери ведення війни» та хибне уявлення Москви про «безкарність росіян в Чорному морі».

«Я думаю, що російський флот і російська морська піхота розуміють, що вони можуть вийти на берег, але вглиб країни вони не підуть», – сказав Фогго.

Путін нещодавно призначив Олександра Дворнікова новим командувачем військ Росії в Україні. Нову стратегію закріплення досягнень названої Росією «спецоперації» на сході України тепер проводитиме колишній очільник загарбницької кампанії у Сирії та Чечні.

«На Дворнікова чекає велике завдання, але я думаю, що він свідомий, що у разі невдачі на кону його життя, тому що Путін безжальний не лише до своїх супротивників, але й до власного народу та власних генералів», – зазначив Фогго.

На його думку, першим кроком Дворнікова, ймовірно, буде заміна втрачених за перші вісім тижнів бою військових. За оцінками НАТО, за перший місяць загинули щонайменше 7000, хоча Україна вище оцінює втрати противника. Росія засекретила дані про жертви, щоб краще контролювати ситуацію всередині держави.

Фогго зазначив, що втрати серед російських військових наразі «зменшили їхню боєздатність», тож Дворніков, напевно, зараз проводить «цикл набору та навчання». За прогнозом Джеймса Фогго, Дворніков «не поспішає».

«Він заповнить прогалини та залатає діри в цих підрозділах, полагодить свою техніку, бо росіяни зазнали величезних втрат», – сказав Фогго.

Вважалося, що Путін передумав штурмувати українські війська, що перебувають на металургійному комбінаті «Азовсталь» в стратегічному місті Маріуполь на березі Азовського моря. Натомість Путін 21 квітня наказав заблокувати «Азовсталь» так, «щоб муха не пролетіла». Цей виданий під час телевізійної зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу наказ у Росії назвали способом захистити життя російських солдатів.

«Якщо вони візьмуть Маріуполь, то з’явиться бажаний сухопутний міст з іншими захопленими територіями – міст через Азовське море, щоб з’єднати Крим з «матір’ю-Росією», – сказав Фогго, виступаючи за кілька днів до новин про наказ російської влади щодо Маріуполя.

За його словами, в такому разі російська сторона могла б консолідувати свої здобутки та контролювати коридор, щоб вийти до Чорного моря без захоплення мільйонного незламного міста-порту Одеси.

Також Фогго порівняв спроби захоплення Києва із відомими болісними військовими кампаніями в Алеппо в Сирії чи Фаллуджі в Іраку.

«Якщо ти б’єшся в міському середовищі, повному багатоповерхівок, за кожним рогом яких на тебе чатує снайпер, а кожен українець має на балконі АК-47 чи «коктейль Молотова3, щоб кинути на твій танк, то це програшна позиція, – висловив свою думку Фогго. – Отже, якщо росіяни ухвалять таке рішення, то, я вважаю, вони припустяться помилки. І вони зазнають такої ж поразки, як під час спроб захопити Київ».

Президент США Джо Байден 21 квітня оголосив про новий пакет військової та безпекової допомоги на суму 800 мільйонів доларів США. За останні п’ять тижнів таку суму виділили вдруге. Фогго сказав, що надане Україні США обладнання, зокрема ракети класу «земля-повітря» Stinger і протитанкові ракети Javelin, були «дуже ефективним». Також Фогго підкреслив, що українські війська «довели свою здатність їх використовувати».

Перевага українців полягає в тому, що в їхньому суспільстві рішення ухвалює не тільки верхівка, але й народ

Він також високо оцінив те, що західні союзники передали Україні спорядження радянських часів, з яким українські військові вже вміють працювати. Натомість застеріг від практичних перешкод для українського війська ефективно використовувати деякі «високоякісні системи озброєння, навчання на яких вони ще не проходили».

«Україна не має змоги проводити тренування, створювати гарнізони та надавати атестацію перед відправленням на війну, – сказав він. – Вони мають війну вже зараз».

«Західні держави, НАТО і Сполучені Штати провели хорошу роботу, надавши Україні велику кількість техніки. Можливо, це не задовольняє всіх потреб українців, але така допомога дає результати на полі бою, – сказав Фогго. – Питання – в тому, скільки вони ще протримаються? Українці, мабуть, втомилися. Росіяни теж втомилися, але перевага українців над ними полягає в тому, що в їхньому суспільстві рішення ухвалює не тільки верхівка, але й народ».