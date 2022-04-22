Данілов назвав орієнтовні втрати РФ на крейсері «Москва»: врятували 58 осіб із понад пів тисячі

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив, що, за попередньою оцінкою української сторони, Росія змогла врятувати 58 осіб із 510 членів екіпажу на крейсері «Москва».

«Ми вважаємо, що вони спасли 58 чоловік. Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують. Всього було на крейсері 510 чоловік. Але якщо людини немає, нема що ховати, не потрібно проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян», – сказав Данілов в інтерв’ю «Українській правді» 22 квітня.

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Російське оборонне відомство раніше повідомляло, що екіпаж крейсера евакуйовано у повному складі. Водночас кілька джерел, зокрема і родичі моряків, кажуть, що внаслідок вибуху були загиблі.

У ніч на 18 квітня в різних телеграм-каналах були опубліковані фотографії та відео, імовірно, ракетного крейсера «Москва» під час пожежі. Справжність фото та відео не підтверджена, але експерти стверджують, що вони виглядають дуже правдоподібно, і корабель на них – це саме «Москва».

У ніч на 19 квітня оперативне командування «Південь» повідомило, що російські кораблі у Чорному морі відійшли від берегів України майже на 200 кілометрів.