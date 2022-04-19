ОК «Південь»: російські кораблі відійшли від берегів України майже на 200 км

Російські кораблі у Чорному морі відійшли від берегів України майже на 200 кілометрів, повідомило у ніч на 19 квітня оперативне командування «Південь».

«У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних і десантних кораблів відсунулося майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються», – йдеться в повідомленні.

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.