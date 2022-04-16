У Росії заявляють, що особовий склад крейсера «Москва» перебуває в окупованому Севастополі

У Росії стверджують, що особовий склад крейсера «Москва» перебуває в окупованому Севастополі.

За словами головнокомандувача військово-морським флотом РФ Миколи Євменова, офіцери, мічмани, особовий склад контрактної служби продовжуватимуть службу.

Російський державний телеканал оприлюднив кадри зустрічі Євменова нібито з екіпажем «Москви». Але перевірити достовірність цих даних наразі неможливо.

Про ракетний обстріл «Москви» і пожежу на борту українська сторона заявила ввечері 13 квітня. У ніч проти 14 квітня факт пожежі визнало Міноборони Росії. Вдень 14 квітня і Пентагон, і російська сторона заявили, що крейсер на плаву.

Згодом російське Міноборони заявило, що під час буксирування в порт у штормову погоду крейсер втратив стійкість і затонув. Влада Росії заявила, що корабель затонув після пожежі, внаслідок якої детонували боєприпаси на борту. Про причини цієї пожежі Росія не повідомляла.

Міноборони Росії стверджує, що екіпаж – це кілька сотень людей – був евакуйований на інші кораблі.

15 квітня Пентагон підтвердив дані української сторони – ракетний крейсер «Москва» затонув через влучання двох українських ракет «Нептун». У Вашингтоні впевнені, що внаслідок ракетного обстрілу й подальшого затоплення корабля серед екіпажу були втрати, але скільки саме загинуло російських моряків, у США поки що не знають.

Тим часом, у російському Міноборони заявили, що нарощуватимуть удари по Києву у відповідь на «атаки і диверсії на російській території».

15 квітня голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що російські військові завдали трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області. Він закликав поки почекати з поверненням до Києва та області.

У російському Міноборони повідомили про удар по військовому об’єкту в Києві – по Жулянському машинобудівному заводу. Згодом українська сторона підтвердила це.