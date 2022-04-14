Крейсер «Москва» став найдорожчою військовою втратою РФ у війні з Україною – ЗМІ

Російський крейсер «Москва», про пошкодження якого 13 квітня повідомили українські військові, став найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною.

За даними видання Forbes, з початку війни українська армія знищила 5260 одиниць російської військової техніки, серед них – крейсер «Москва». У Forbes його вартість оцінили у 750 мільйонів доларів.

13 квітня голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові поцілили у російський ракетний крейсер «Москва».

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгин Live» повідомив, що на кораблі «Москва», який перебуває в басейні Чорного моря, сильна пожежа. На борту корабля 510 членів екіпажу. За його даними, це саме цей російський ракетний крейсер, який пропонував здатися захисникам острова Зміїний.

14 квітня у російському міноборони повідомили, що корабель отримав серйозні ушкодження внаслідок пожежі, причини якої «встановлюються». Екіпаж евакуювали після детонації боєзапасу внаслідок пожежі. Про кількість постраждалих і загиблих не повідомлялось.