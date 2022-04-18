Затонула «Москва»: з’явилися ймовірні фото і відео крейсера під час пожежі

У різних телеграм-каналах в ніч на 18 квітня були опубліковані ймовірні перші фотографії і відео пожежі на російському ракетному крейсері «Москва», який затонув 14 квітня.

Україна заявляє, що корабель був уражений двома протикорабельними ракетами. Про це ж заявили і в Пентагоні.

За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, корабель намагалися буксирувати в порт, але через шторм він затонув.

Справжність фото і відео не підтверджена, проте експерти, що їх коментують, стверджують, що вони виглядають дуже правдоподібно, і корабель на них – це саме «Москва». Хто зняв відео і сфотографував палаючий корабель – неясно.

Турецький аналітик Йорюк Ішик стверджує, що їх зняли з російського рятувального судна Чорноморського флоту. Коротке відео показує «Москву» в оточенні інших кораблів, які, ймовірно, прийшли крейсеру на допомогу. Море при цьому відносно спокійне – тоді як Міноборони Росії заявляло про штормову погоду.

Як пишуть західні аналітики, судячи з фото, видимі збитки не виключають ракетного удару, який залишається вірогідною причиною затоплення «Москви». Пошкодження в бічній частині корпусу крейсера видно нижче від місця загоряння.

Міноборони Росії заявляло, що екіпаж корабля був врятований. На фото і відео людей на борту крейсера не видно, що може свідчити про те, що вони були евакуйовані. У той же час, вже кілька джерел, у тому числі родичі моряків, стверджують, що внаслідок вибуху на борту та пожежі були загиблі, також є моряки, які зникли безвісти. Скільки їх точно – невідомо. Міноборони Росії не називає жодних даних.