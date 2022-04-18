Родичі матросів із крейсера «Москва» заявляють про їхнє зникнення

Росіяни в соцмережах пишуть про зникнення своїх синів, які служили на крейсері «Москва», що потонув минулого тижня після влучання українських ракет. Повідомлення з’являються попри заяви Міноборони Росії про те, що екіпаж встигли евакуювати.

Зокрема, мати матроса Марка Тарасова, Уляна повідомила у соціальній мережі «ВКонтакте» про його зникнення після того, як корабель затонув у Чорному морі. На публікацію звернуло увагу видання «Агентство».

Тарасов був призваний наприкінці минулого року, він вирушив на службу 15 грудня. Знайома матроса підтвердила «Агентству», що він вирушив до армії. В інстаграмі він виклав фотографію у формі матроса.

Тарасов – другий матрос, про зникнення якого стало відомо 17 квітня. Раніше про зникнення свого сина, 20-річного Єгора Шкребця, заявив житель Ялти Дмитро Шкребець.

У «ВКонтакті» він стверджує, що його син Єгор, який проходив строкову службу на крейсері «Москва», був визнаний зниклим безвісти після затоплення корабля 14 квітня. Раніше президент Росії Володимир Путін обіцяв, що військовослужбовці строкової служби не будуть задіяні у війні проти України.

За словами Шкребця, його син, 20-річний житель Ялти в окупованому Росією Криму, був призваний у липні 2021 року і служив на «Москві» коком. Після потоплення корабля командування крейсера повідомило Шкребцю, що його син числиться в списках зниклих безвісти, стверджує він.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити цю інформацію, але в газеті «Страж Балтики» від 24 грудня 2021 року у статті, присвяченій крейсеру «Москва», згадується корабельний кок Єгор Шкребець, він не з’являвся в мережі з 9 квітня, переконався кореспондент РС. 10 квітня корабель стояв на якорі у Севастопольській бухті. Однокурсник Єгора Шкребця підтвердив виданню «Агентство», що пост у соціальних мережах справді написав його батько.

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера «Москва» «повністю евакуйований», журналісти «Схем» (Радіо Свобода) почали ідентифікацію загиблих російських моряків зі складу екіпажу. Зокрема, вже вдалося встановити особу одного загиблого мічмана «Москви» – Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

17 квітня видання «Новая газета. Европа» оприлюднила коментар матері одного з російських строковиків, який, за її словами, був серед членів екіпажу «Москви». Жінка розповіла, що на борту крейсера загинули близько 40 осіб, «дуже багато поранених, в основному – з відірваними кінцівками». Імен жінки і її сина видання не навело, посилаючись на міркування їхньої безпеки.

Про потоплення «Москви» російське Міністерство оборони повідомило 14 квітня. За день до цього українські чиновники повідомили, що російський корабель успішно атакували крилаті ракети. Російські військові цієї інформації не коментували.

Російське міністерство стверджує, що весь екіпаж корабля був евакуйований після детонації боєприпасів і великої пожежі. Скільки людей було на борту – не повідомляється. Екіпаж ракетного крейсера, за різними даними, міг становити приблизно від 500 до приблизно 700 осіб.