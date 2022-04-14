Російський крейсер «Москва», про пошкодження якого 13 квітня повідомили українські військові, затонув під час буксирування, повідомили 14 квітня російські державні агенції новин із посиланням на Міноборони Росії.

«Під час буксирування крейсера «Москва» в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах шторму корабель затонув», – йдеться у повідомленні. Міноборони Росії.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко стверджує, що флагману російського Чорноморського флоту завдали «дуже серйозних ушкоджень» українськими протикорабельними крилатими ракетами Р-360 «Нептун».

Пізніше про атаку на «Москву» повідомив колишній секретар РНБО України Олександр Турчинов.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгин Live» повідомив, що на кораблі «Москва», який перебуває в басейні Чорного моря, сильна пожежа. На борту корабля – 510 членів екіпажу. За його даними, це саме цей російський ракетний крейсер, який пропонував здатися захисникам острова Зміїний

Офіційної заяви Міністерства оборони України щодо використання «Нептуну» на момент публікації матеріалу не було. Російські військові публічно цю інформацію не коментували, однак у ніч на четвер російські державні агенції ТАСС та РІА «Новости» з посиланням на Міноборони Росії повідомили, що крейсер «Москва» отримав пошкодження «внаслідок пожежі», причини якої «встановлюються». Що відомо про українські протикорабельні крилаті ракети «Нептун», читайте у матеріалі Крим.Реалії.

Українську протикорабельну крилату ракету Р-360 «Нептун», згідно з відкритими джерелами, почали розробляти у конструкторському бюро «Луч»(Київ) у 2014 році.

Як наголошує екссекретар РНБО Олександр Турчинов, який до 2019 року координував ракетну програму в Україні, проєкт розробки та виготовлення «Нептуна» було реалізовано «Лучом» «у нереально короткий термін за мінімального фінансування в умовах військового протистояння з Росією». Вже у 2018 році було проведено випробування, внаслідок яких ракети знищили морські цілі.

«Її неможливо виявити»

Ракети з бойовою частиною масою 150 кг і швидкістю близько 900 км/год призначені для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн. Ракета здійснює політ дальністю до 280 км на дуже малій висоті – кілька метрів над рівнем моря, і може маневрувати під час польоту.

Її неможливо виявити навіть у звичайну погоду

«Її неможливо виявити навіть у звичайну погоду: на висоті 5-7 метрів її засоби радіолокації бачать лише в короткий проміжок часу, оскільки радіогоризонт вищий, ніж ракета летить над поверхнею води. Вона летить дуже низько», – розповідає про особливості «Нептуна» директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

З інших переваг української ракети він виділяє дальність її поразки – за словами експерта, для решти протикорабельних ракет, які є в українській армії, ця дальність становить 120 кілометрів. Згурець також звертає увагу, що «Нептун» комплектується лише українськими складовими. Ураження крейсера «Москва», на думку директора Defense Express, підтверджує гарний бойовий потенціал ракети «щодо знищення найбільш епічних цілей противника».

Українські розробники планували використовувати ці ракети з трьох платформ: корабельного, наземного та повітряного базування. У 2020 році українські військові використали береговий (наземний) комплекс РК-360 МЦ «Нептун».

Він може постійно змінювати розташування. Це умовно береговий комплекс

Генеральний директор конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов в інтерв'ю виданню «Тексти» у вересні 2021 року розповідав про переваги ракетного комплексу «Нептун»: «Він може постійно змінювати розташування. Це умовно береговий комплекс! І в цьому його перевага. Також «Нептун» може бути доопрацьований і використовуватися як крилата ракета низького польоту по наземних цілях. Для цього вона має всі необхідні конструктивні опції».

Під час роботи над «Нептуном» розробники внесли істотні зміни до початкового проєкту, у тому числі ракети отримали нову головку самонаведення, висотомір, гіроскоп та потужніший стартовий двигун.

Стало можливим обійти зони протиповітряної оборони супротивника та знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом

У 2019 році в «Укроборонпромі» повідомили: «З огляду на всі зміни в крилатій ракеті Р-360, а також її можливості маневрувати на маршруті польоту до цілі, стало можливим обійти зони протиповітряної оборони супротивника та знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом».

Перша демонстрація роботи всіх систем управління та наведення ракетного комплексу «Нептун» відбулася на випробуваннях, проведених на полігоні «Алібей» у квітні 2020 року.

У січні 2022 року «Мілітарний портал» повідомляв, що розробники розпочали виготовлення другого дивізіону комплексу «Нептун».

«Результат відомий усьому світу»

Олександр Турчинов заявив 14 квітня, що удар по крейсеру «Москва» – це не перше ефективне застосування «Нептуна».

Два тижні тому наша крилата ракета завдала удару по ще одному ключовому кораблю – «Адмиралу Эссену»

«Два тижні тому наша крилата ракета завдала удару по ще одному ключовому кораблю – «Адмиралу Эссену». Протиракетні засоби «Эссена» запеленгували загрозу лише під час підльоту, відкривши загороджувальний вогонь, але навіть із пошкодженнями наша ракета завдала кораблю значних втрат, вивівши його з бойової операції. Для прориву протиракетного захисту по «Москві» було здійснено пуск одразу двох ракет – результат відомий усьому світу», – написав Турчинов на своїй сторінці у фейсбуці.

Використання одразу двох ракет пояснює експерт Центру оборонних стратегій, колишній заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 роки) Андрій Риженко.

Хтось вважає, що «Нептун» малий для атаки крейсера, або потрібна більша кількість ракет. Але тут, бачите, вийшло так, що дві ракети досить ефективно уразили цей корабель

«Це ракета для знищення великих кораблів. Якщо потрібно, наприклад, знищити катер «Раптор», то це не та ракета. А якщо потрібно знищити корвет, фрегат – це саме те. Хтось вважає, що «Нептун» малий для атаки крейсера, або потрібна більша кількість ракет. Але тут, бачите, вийшло так, що дві ракети досить ефективно вразили цей корабель», – повідомив він у коментарі Крим.Реалії. Проте Риженко одразу нагадує, що використання «Нептуна» в ударі по «Москві» ще не підтвердили у Міністерстві оборони України.

Чи може «Нептун» уразити кораблі Чорноморського флоту Росії біля берегів Севастополя? Риженко зазначає, що під час запуску з Одеси – це максимальна дистанція для української ракети. Найважливішою умовою він називає правильну цілевказівку: потрібно виявити об'єкт атаки і передати дані в часі, близькому до реального. Для штатного комплексу, за його словами, така дистанція може виявитися не під силу, і знадобляться зовнішні джерела даних.

Наявність в України протикорабельних ракет такої дальності, як у «Нептуна», стверджує Риженко, могла б кардинально змінити ситуацію на «морському плацдармі».

Двісті протикорабельних ракет забезпечили б морський щит для утримання агресії з моря

«Російські кораблі наближалися впритул. Двісті протикорабельних ракет забезпечили б морський щит для утримання агресії з моря», – каже він.

У свою чергу, Сергій Згурець у коментарі Крим.Реалії зазначає, що поки що «Нептун» вирішує осередкові завдання зі знищення цілей, але у разі збільшення кількості комплексів ситуація зміниться на краще.

«Паритет із Чорноморським флотом Росії може бути досягнутий за рахунок поєднання можливостей вітчизняних підприємств щодо створення серійного виготовлення більшої кількості протикорабельних комплексів «Нептун» і допомоги інших країн, у тому числі США та Великої Британії, які вели розмову про передачу протикорабельних комплексів», – вважає Згурець .