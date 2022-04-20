Батько зниклого строковика з «Москви» опублікував нові дані та фото зниклих російських військових

Житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець, який раніше повідомив про зникнення на крейсері «Москва» свого 20-річного сина-строковика Єгора, на своїй сторінці ВКонтакте опублікував нові дані про зниклих безвісти після затоплення «Москва».

Так, Шкребець опублікував фотографію зниклого безвісти на «Москві» Микити Єфременка (народився 3 листопада 2002 року). Він жив у Приозерську Ленінградської області Росії, служив на крейсері «Москва».

Також Шкребець опублікував повідомлення рідних російського військового Сергія Грудініна, який перебував на крейсері «Москва» і зник безвісти. Вони хочуть дізнатися правду про долю рідних.

Шкребець опублікував фотографію зниклого безвісти на «Москві» Данила Герока 1999 року народження та листування з його батьком. Михайло Герок повідомив, що в березні 2021 року його син підписав контракт.

Напередодні Шкребець почав публікувати дані про зниклих моряків з крейсера «Москва».

Раніше Дмитро Шкребець повідомив у соцмережі ВКонтакте, що його син Єгор, який проходив строкову службу на крейсері «Москва», був визнаний зниклим безвісти після затоплення корабля 14 квітня. За словами Шкребця, його син, 20-річний житель Ялти, був призваний на строкову службу в липні 2021 року та служив на «Москві» коком.

Шкребець розповів Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода, що в Криму кілька сімей російських строковиків, які зникли безвісти на затонулому російському крейсері «Москва», звернулися у військкомат, щоб «дізнатися правду про те, що трапилося насправді».

Журналісти Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода, нарахували вже понад 10 зниклих безвісти та загиблих на «Москві» моряків. Російське видання «Медуза» з посиланням на джерело, близьке до командування Чорноморського флоту Росії, повідомляє, що на затонулому російському крейсері «Москва» загинуло 37 людей і близько 100 отримали поранення.

Незалежного підтвердження даних про втрати Росії на крейсері «Москва» немає. Російська влада не розкриває інформацію, чи є загиблі внаслідок затоплення крейсера.

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера «Москва» «повністю евакуйований», журналісти «Схем» (Радіо Свобода) почали ідентифікацію загиблих російських моряків зі складу екіпажу. Зокрема, вже вдалося встановити особу одного загиблого мічмана «Москви» – Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

17 квітня видання «Новая газета. Европа» оприлюднила коментар матері одного з російських строковиків, який, за її словами, був серед членів екіпажу «Москви». Жінка розповіла, що на борту крейсера загинули близько 40 осіб, «дуже багато поранених, переважно – з відірваними кінцівками». Імен жінки і її сина видання не навело, посилаючись на міркування їхньої безпеки.

Про потоплення «Москви» російське Міністерство оборони повідомило 14 квітня. За день до цього українські чиновники повідомили, що російський корабель успішно атакували крилаті ракети. Російські військові цієї інформації не коментували.

Російське міністерство стверджує, що весь екіпаж корабля був евакуйований після детонації боєприпасів і великої пожежі. Скільки людей було на борту – не повідомляється. Екіпаж ракетного крейсера, за різними даними, міг становити приблизно від 500 до приблизно 700 осіб.