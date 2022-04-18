Батько моряка Шкребця з крейсера «Москва» знайшов батьків ще трьох зниклих строковиків

Громадянин Росії Дмитро Шкребець, син якого Єгор служив на крейсері «Москва» і вважається зниклим безвісти, повідомив, що з ним звʼязалися три родини, які опинилися в такій же ситуації. За його словами, це родини з Ялти, Алупки та Санкт-Петербурга, «у яких діти теж зникли безвісти, теж строковики».

«Сьогодні разом написали заяви у місцевому військкоматі, завтра вони будуть у військовому комісаріаті Сімферополя. Нам потрібні письмові відповіді на наші запитання про місце перебування наших дітей, а не смс із картинками та побажаннями молитися», – ідеться в повідомленні Дмитра Шкребця 18 квітня.

Шкребець-старший написав про ймовірну загибель свого сина 17 квітня. За його словами, офіцери заявили йому, що Єгора Шкребця немає у списках загиблих та поранених і що він вважається зниклим безвісти. Того ж дня мешканка Санкт-Петербурга Уляна Тарасова заявила, що її син Марк Тарасов пропав безвісти на «Москві».

18 квітня про зникнення свого сина Микити Сиромясова, який проходил строкову службу на крейсері «Москва», розповіла мешканка Свердловської області Ганна Сиромясова, пише телеграм-канал «Можемо пояснити». «Обʼїхали два шпиталі, у списках немає, влада мовчить! Не хочуть нічого казати. Ми дзвонили до частини, докладної інформації не дають», – заявила вона журналістам.

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера «Москва» «повністю евакуйований», журналісти «Схем» (Радіо Свобода) почали ідентифікацію загиблих російських моряків зі складу екіпажу. Зокрема, вже вдалося встановити особу одного загиблого мічмана «Москви» – Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

17 квітня видання «Новая газета. Европа» оприлюднила коментар матері одного з російських строковиків, який, за її словами, був серед членів екіпажу «Москви». Жінка розповіла, що на борту крейсера загинули близько 40 осіб, «дуже багато поранених, переважно – з відірваними кінцівками». Імен жінки і її сина видання не навело, посилаючись на міркування їхньої безпеки.

Про потоплення «Москви» російське Міністерство оборони повідомило 14 квітня. За день до цього українські чиновники повідомили, що російський корабель успішно атакували крилаті ракети. Російські військові цієї інформації не коментували.

Російське міністерство стверджує, що весь екіпаж корабля був евакуйований після детонації боєприпасів і великої пожежі. Скільки людей було на борту – не повідомляється. Екіпаж ракетного крейсера, за різними даними, міг становити приблизно від 500 до приблизно 700 осіб.