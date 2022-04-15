Британська розвідка: втрата крейсера «Москва», ймовірно, змусить РФ переглянути свою морську позицію

Втрата ракетного крейсера «Москва», ймовірно, змусить Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі. Про йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними британської розвідки, крейсер « Москва» був одним із трьох крейсерів класу «Слава» і будучи флагманом Чорноморського флоту Росії відігравав ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.



«Цей інцидент означає, що Росія зазнала пошкодження двох ключових військово-морських об’єктів після вторгнення в Україну. Перше пошкодження – десантний корабель класу «Алігатор» 24 березня. Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі», – йдеться у повідомленні британської розвідки.

13 квітня голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові поцілили в російський ракетний крейсер «Москва». А радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгин Live» повідомив, що на кораблі «Москва», який перебуває в басейні Чорного моря, сильна пожежа, на борту корабля – 510 членів екіпажу. За його даними, це саме цей російський ракетний крейсер, який пропонував здатися захисникам острова Зміїний.

14 квітня у російському Міноборони повідомили, що корабель отримав серйозні ушкодження внаслідок пожежі, причини якої «встановлюються». За повідомленням, екіпаж евакуювали після детонації боєзапасу внаслідок пожежі. Про кількість постраждалих і загиблих не повідомлялось.

Пізно ввечері 14 квітня російська сторона заявила, що крейсер «Москва» затонув.