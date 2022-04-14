Крейсер «Москва» затонув – Міноборони РФ

Російський крейсер «Москва», про пошкодження якого 13 квітня повідомили українські військові, затонув під час буксирування, повідомили 14 квітня російські державні агенції новин із посиланням на Міноборони Росії.

«Під час буксирування крейсера «Москва» в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув», – йдеться у повідомленні.

13 квітня голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові поцілили в російський ракетний крейсер «Москва». А радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгин Live» повідомив, що на кораблі «Москва», який перебуває в басейні Чорного моря, сильна пожежа. На борту корабля – 510 членів екіпажу. За його даними, це саме цей російський ракетний крейсер, який пропонував здатися захисникам острова Зміїний.

14 квітня у російському Міноборони повідомили, що корабель отримав серйозні ушкодження внаслідок пожежі, причини якої «встановлюються». За повідомленням, екіпаж евакуювали після детонації боєзапасу внаслідок пожежі. Про кількість постраждалих і загиблих не повідомлялось.