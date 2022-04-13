Військові поцілили у російський ракетний крейсер «Москва» – Марченко

Українські військові поцілили у російський ракетний крейсер «Москва», повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.



«Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав він у своєму телеграмі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгин Live» повідомив, що на кораблі «Москва», який перебуває в басейні Чорного моря, сильна пожежа. На борту корабля 510 членів екіпажу. За його даними, це саме цей російський ракетний крейсер, який пропонував здатися захисникам острова Зміїний.

24 березня українські військові моряки повідомили про знищення великого десантного корабля (ВДК) «Орськ» Чорноморського флоту РФ.