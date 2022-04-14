Підбитий крейсер «Москва», ситуація у Маріуполі, РФ мобілізує українців на окупованих територіях | Свобода Live

«Москва» горить

Міноборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер «Москва», флагман російського Чорноморського флоту, горить, але про причини пожежі там не повідомили – чомусь «здетонував боєзапас». Це сталося в близько 20 морських миль від острова Зміїний. Корабель отримав серйозні пошкодження, екіпаж (біля пів тисячі моряків) повністю евакуйовано, причини пожежі встановлюються, кажуть в Міноборони Росії.

Натомість голова Одеської ОВА повідомив, що крейсер «Москва» був уражений двома українськими протикорабельними ракетами «Нептун». Цей факт згодом підтвердили в оперативному командуванні «Південь».

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, український безпілотник Bayraktar TB2 відволікав увагу екіпажу, а потім був нанесений удар «Нептуном», випущеним з району Одеси. На підмогу «Москві» прийшли 4 російські технічні судна, але їм заважав шторм. Наскільки серйозною є втрата крейсера для ЧФ Росії? І в чому символізм події?

Про це і не тільки в ефірі програми Свобода Live:

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За повідомленнями з окупованої російськими військами Херсонщини, там починається мобілізації місцевого українського населення до лав російської армії. Окупанти, за словами президента Володимира Зеленського, намагаються призвати до своїх військ мешканців півдня України – з цих тимчасово окупованих районів на додачу до мобілізації в ОРДЛО. Як каже Зеленський, «ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість». Але чи не є спроба призову до окупаційної армії місцевого українського населення порушенням міжнародних норм?