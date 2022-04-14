Обмін полоненими з Росією: 30 українців повертаються додому

Відбувся четвертий обмін військовополоненими між Україною та Росією, додому повертаються 30 українців, повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян», – написала Верещук у своєму телеграмі.

Попередній обмін відбувся тиждень тому, 9 квітня, Україна тоді повернула 26 громадян – 12 військових та 14 цивільних.

Станом на 12 квітня, за даними міністерки з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів.