«Схеми» ідентифікували ще двох матросів із затонулого крейсера «Москва»: вони – строковики

Журналісти «Схем» ідентифікували ще двох матросів з ракетного крейсера «Москва», який, згідно з офіційними повідомленнями, українські військові знищили ракетами «Нептун». Обидва матроси з флагмана Чорноморського флоту ВМФ Росії виявились строковиками, попри заяви президента Володимира Путіна про те, що у повномасштабній війні Росії проти України (яку в РФ називають «спецоперацією») «не брали і не братимуть участь» солдати строкової служби.

«Схеми» звернули увагу на публікацію Дмитра Шкребця, батька одного із зниклих безвісти моряків на «Москві» – Єгора Шкребця. На своїй сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» він опублікував фотографію сина разом із іншими членами екіпажу.

Одним із них виявився Євгеній Грінберг. «Схеми» знайшли його профіль в соцмережі «Вконтакте». У ньому – такий «статус»: «Що нас чекає? Море зберігає мовчання».

Там же він публікує багато фотографій у формі матроса.

На сторінці Євгенія журналісти побачили багато фотографій зі студії звукозапису разом із іншими товаришами по службі.

Також Грінберг публікував відеозаписи з концертів у Санкт-Петербурзі з виконанням пісні «Екіпаж – одна сім’я».

Грінберг на своїй сторінці також розповідає про бажання стати танкістом, «або танком».

Мати матроса Наталія Грінберг повідомила журналістам, що він вцілів і виходив на зв’язок з сім'єю вже після 13 квітня «з телефона командира».

«Він зателефонував додому, сказав, що все нормально, а документи згоріли», – розповіла жінка.



Також вона повідомила, що Грінберг зараз перебуває у Севастополі, де його перевели у десантно-штурмову бригаду. На запитання, чи буде він залучений до війни проти України, яку в Росії називають «спеціальною військовою операцією», вона заявила: «Він – строковик, тому він не буде брати участь у спецоперації. Їх же строковиків не повинні відправити туди далі на Україну?»

Другий ідентифікований «Схемами» строковик – Олександр Бєляєв з Петербурга.

19-річний моряк веде декілька сторінок у соцмережах. На сторінці «Вконтакте» він зазначає, що обираючи між друзями та дівчиною, варто обирати друзів, оскільки «труну будуть нести саме вони».

До військової служби хлопець йшов свідомо, вчився в спеціалізованому закладі.

Бєляєв публікував багато фотографій, зокрема, в інстаграмі – у військовій формі і з «георгіївською стрічкою».

Мати Олександра навіть поставила на аватар фото з сином у формі.

Батько хлопця – колишній десантник.

Вочевидь, вибором сина він теж дуже пишається, адже публікує безліч фото Олександра в кадетському корпусі.

Також Олександр фотографувався на тлі стенду з написом «Підводні війська РФ» у 2019 році.

Як і попередній ідентифікований «Схемами» матрос, Олександр теж співає – у 2020 році він хвалився, що разом з друзями зайняв 2 місце у конкурсі патріотичної пісні в номінації «ансамбль».

У грудні 2021 року Бєляєв опублікував в Інстаграм світлину з підписом, що це останнє фото у найближчий рік, вочевидь, маючи на увазі, що йде служити.

Втім, вже у січні цього року опублікував спільні фото разом з моряками, яких «Схеми» раніше ідентифікували як членів екіпажу ракетного крейсеру «Москва». В одному з таких постів Олександр прикріплює пісні на воєнну тематику.

«Схемам» вдалося встановити, що Олександр Бєляєв один з тих, кому вдалося врятуватися з корабля, що пішов на дно, і знаходиться в Севастополі. Він також строковик, хоча сам Путін заявляв, що ані військовослужбовці строкової служби, ані резервісти не були та не будуть задіяні у війні в Україні. Також в Міноборони Росії раніше заявляли, що відправлення на війну строковиків «виключене».

Редакція просить писати на пошту (schemes.corruption@gmail.com) у випадку, якщо є додаткова інформація про загиблих та зниклих безвісти членів екіпажу «Москва».

Україна заявляє, що корабель «Москва» був уражений двома протикорабельними ракетами 13 квітня. Про це ж заявили і в Пентагоні. За версією Міноборони Росії, пожежа сталася «внаслідок детонації боєприпасу», корабель намагалися буксирувати в порт, але через шторм він затонув. Також російське оборонне відомство раніше повідомляло, що екіпаж крейсера «евакуйовано у повному складі». Водночас кілька джерел, зокрема і родичі моряків, кажуть, що внаслідок вибуху були загиблі. «Схеми» також почали ідентифікацію загиблих російських моряків зі складу екіпажу. Кількість постраждалих невідома. Про велику кількість постраждалих, зокрема, з «відірваними кінцівками» «Схемам» розповіли матері вцілілих моряків.

Згодом Міноборони Росії визнало, що в Україні перебувають російські строковики. «На жаль, стали відомими кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні «спеціальної військової операції» на території України», – зазначали у відомстві.