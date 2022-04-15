«Давай там, українських баб ґвалтуй»: ідентифікований військовий РФ з дружиною із «плівок» СБУ

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну українська влада та ЗМІ, в тому числі західні медіа, регулярно повідомляють про звірства російських військовослужбовців. Частина з них стосується сексуального насильства. 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка «ґвалтувати українських баб».

Журналісти «Схем» спільно з російською редакцією Радіо Свобода встановили фігурантів розмови. Чоловік – в минулому строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в окупації Криму Росією. З початком повномасштабного наступу на Україну вторгся на Херсонщину.

«Українських баб ґвалтуй, да?»

12 квітня Служба безпеки України опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військовослужбовця із дружиною. Із приміткою, що вона «демонструє моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних». Їхнє спілкування викликало чималий резонанс. Далі пряма мова:

– Так, ти давай там, українських баб ґвалтуй, да? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (сміється – ред.), – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.

– Ґвалтувати і тобі нічого не казати? – відповідає він своїй дружині.

– Так, щоб я нічого не знала. А що? (сміється – ред.).

– Можна, так?

– Так, дозволяю. Тільки захищайся (користуйся презервативами – ред.)!

– Добре.

Як вдалося дізнатися «Схемам», російський військовий, якому його власна дружина «дозволила» ґвалтувати «українських баб», на момент дзвінка перебував на Херсонщині. Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам стали відомі російські телефонні номери співрозмовників. Це дозволило їх ідентифікувати.

Сімейні цінності

Як з'ясували журналісти Радіо Свобода, два цих номери використовувалися під час реєстрації двох акаунтів у соціальній мережі «ВКонтакте». Це – 27-річний Роман Биковський та його дружина – Ольга Биковська, у дівоцтві – Пінясова. Обидва – родом з Орловської області РФ. Мають чимало спільних фото.

Сторінка Романа закрита, а от його дружина ще донедавна активно користувалась соцмережею (13 квітня сторінка вже була видалена – ред.).

Її життєве кредо, судячи з профілю «ВКонтакте»: «Навчіться нікому нічого не розповідати. Ось тоді все буде добре». Там же жінка, яка радила чоловіку «ґвалтувати баб», вказала, що головне в житті для неї – це «сім’я і діти».

В неї є діти – у 2017 році вона стала мамою, про що повідомила публічно.

І хоч Ольга переважно демонструвала «цивільне» життя чоловіка, у 2016 році вона все ж запостила його фотографію із радісним – «дочекалася». Вочевидь, зі служби.

Журналістам вдалося встановити, де він служив.

Дивізія «особливого» призначення

Хоч в самого Романа Биковського закрита сторінка, його можна знайти на фотографіях товаришів по службі. Журналісти Радіо Свобода виявили його «у друзях» в росіянина Олексія Забрусова, уродженця Пензенського краю, з яким Роман, судячи з опублікованих Забрусовим фото, проходив у 2016 році строкову службу.

На їхній формі чітко видна символіка, тож можна зробити висновок, що Роман Биковський як мінімум у 2016 році служив у військах нацгвардії РФ.

Зображення на шевронах вказує, що це Оперативна дивізія особливого призначення ім. Ф.Е. Дзержинського. Вважається елітним військовим з'єднанням Військ національної гвардії Росії.

На одному з фото товариша по службі Романа видно будівлю позаду, яка дозволяє визначити місце його служби. Це штаб «ОДОН» (абревіатура російською, означає – «Окрема дивізія оперативного призначення») у місті Балашиха Московської області.

Журналістам вдалося встановити подальший шлях Романа Биковського.

Переїзд в окупований Росією Крим

Биковський не полишив військову справу, а його родина перебралася до окупованого Криму.

Журналісти знайшли оголошення, які Ольга та Роман публікували на сервісі «Авіто». Які свідчать про те, що після закінчення строкової служби військовослужбовець з дружиною та новонародженим сином переїхали в окупований Росією Крим. Орієнтовно – з 2018-го року. В Криму жінка, яка на перехопленому СБУ записі розмови радила своєму чоловікові ґвалтувати українок, шукала роботу по догляду за дітьми.

З огляду на світлини, можна зробити припущення, що подружжя Биковських облаштувалося на окупованому півострові надовго.

Мати Романа Ірина регулярно публікувала фотографії із онуком біля місцевої пам’ятки – Фонтану закоханих.

Схоже, родина Биковських й досі живе в Криму. Наприклад, 19 січня 2022 року Ольга скаржилася у коментарях, що не змогла потрапити на прийом до місцевого косметолога в Феодосії, а 13 лютого відгукнулася на заклик допомогти грошима на операцію собаці, яку збила машина у центрі цього міста.

Її чоловік, вочевидь, після строкової служби, продовжив військовий шлях.

З Криму в Херсон

Матір Романа – Ірина – у 2019 році опублікувала його фото у військовій формі біля моря, вітаючи з «Днем захисника вітчизни».

Кілька фото Романа у формі мати публікувала і в соцмережі «Однокласники». Журналістам вдалося встановити, що Биковський, судячи з усього, уклав контракт з Міністерством оборони РФ не пізніше лютого 2018-го.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team допомогла з’ясувати, де саме служив Биковський – за емблемою на шевроні. Це – 108-й гвардійський десантно-штурмовий Кубанський козачий ордена Червоної Зірки полк (108 дшп).

Про участь десантників 108-го десантно-штурмового полку у повномасштабній війні Росії проти України раніше окремо не повідомлялося, проте за даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, цей полк, зокрема, брав участь у захопленні Кримського півострова російськими військами під час окупації.

Військовослужбовці 108 ДШП активно фотографувалися на півострові навесні 2014 року і викладали ці знімки у соцмережі.

Тож, Роман Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в окупації Криму, куди він через 4 роки перевіз власну сім'ю. А згодом – в 2022-му році – пішов воювати в сусідню Херсонську область, де дружина, яка залишилася вдома з дитиною, рекомендує йому ґвалтувати українок.

Шпиталь замість зґвалтування

Журналісти Радіо Свобода зв’язались з Биковськими.

Роман підтвердив, що це його ім'я та прізвище, а на запитання, чи залишається він ще на Херсонщині, відповів, що «ні». Повідомив, що знаходиться у Севастополі. Дізнавшись, що йому телефонує журналіст, Биковський заявив, що голос на записі СБУ – не його. При цьому його голос – такий же, як на «плівках» правоохоронців.

Голос Ольги Биковської також повністю співпадає з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Вона підтвердила Радіо Свобода, що її чоловік перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – каже, що не знає. Після цього Ольга Биковська перервала розмову та скидала подальші дзвінки. На повідомлення у соціальних мережах ані Роман Биковський, ані його дружина більше не відповіли.

Після розмови Ольга взагалі видалила сторінку «Вконтакте».

Сексуального насильства більшає

З початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну з’являється багато свідчень щодо сексуального насильства з боку російських військових щодо українських громадян.

4 березня правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь, в якій згадуються випадки зґвалтувань у Маріуполі та Чернігівській області.

У квітні Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова, звернулася до ООН із проханням розслідувати випадки сексуального насильства. Вона розповіла про зґвалтування 14-річної дівчинки, 11-річного хлопчика та 20-річної жінки у Бучі та Ірпені Київської області.

Вже 11 квітня виконавчий директор структури «ООН-жінки» Сіма Бахус виступила у Раді безпеки ООН та розповіла про свою поїздку до Молдови, де вона зустрічалася з біженцями з України – переважно жінками та дітьми: «Ми все частіше чуємо повідомлення про зґвалтування та сексуальне насильство. (...) Викликає тривогу ситуація, в якій масове переміщення поєднується з даними про присутність у країні великої кількості призовників та контрактників та ту жорстокість, яку вони виявляють проти мирного населення України».

Перед членами Ради Безпеки виступила і Катерина Черепаха – президентка української правозахисної організації «Ла Страда», яка спеціалізується на боротьбі з насильством та нерівністю на гендерному ґрунті: «Повідомлення про зґвалтування надходять нам із Київської, Херсонської та Чернігівської областей. Про ці злочини повідомляють жертви та очевидці, які вижили. Вони повідомляють про групові та багаторазові зґвалтування окупантами. Жінок ґвалтували у присутності членів їхніх сімей, погрожували вбити їх самих, їхніх дітей чи інших членів сім'ї. Це – реальні випадки, реальні люди та реальні факти».

Про такі випадки масово збирають свідчення і журналісти. Телеканал «Настоящее время» – спільний проєкт Радіо Свобода та «Голосу Америки» – показав розповідь мешканки села Мала Рогань у Харківській області про те, як російський солдат забрав її доньку та зґвалтував у школі. Журналісти агентства France Press поговорили з жінкою із окупованого Росією Херсона, яка розповіла їм, що її зґвалтували російські солдати.