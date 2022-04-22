Міноборони Росії визнало загибель однієї людини на крейсері «Москва»

Міністерство оборони Росії увечері 22 квітня вперше озвучило свої дані про втрати на затопленому ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляють російські медіа 22 квітня.

«З членів екіпажу крейсера «Москва» загинула одна людина, 27 – зникли безвісти, 396 – евакуйовані», – йдеться у повідомленні.

Водночас російський «голова Севастополя» Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі підтвердив загибель на крейсері «Москва» старшого мічмана Івана Вахрушева. Його поховали у Севастополі 22 квітня.

До вечора 22 квітня російська влада не розкривала інформацію, чи є загиблі внаслідок затоплення крейсера «Москва». Рідні моряків почали повідомляти про зниклих безвісти у соціальних мережах.

Згідно з попередньою оцінкою української сторони, Росія змогла врятувати 58 людей із 510 членів екіпажу затонулого російського крейсера «Москва».

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» нарахували вже понад 10 моряків, які зникли безвісти і загинули на «Москві».

Незалежного підтвердження даних про втрати Росії на крейсері «Москва» немає.

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

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За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Російське оборонне відомство раніше повідомляло, що екіпаж крейсера евакуйовано у повному складі. Водночас кілька джерел, зокрема і родичі моряків, кажуть, що внаслідок вибуху були загиблі.

У ніч на 18 квітня в різних телеграм-каналах були опубліковані фотографії та відео, імовірно, ракетного крейсера «Москва» під час пожежі. Справжність фото та відео не підтверджена, але експерти стверджують, що вони виглядають дуже правдоподібно, і корабель на них – це саме «Москва».