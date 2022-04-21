Родичі ще одного строковика із затонулої «Москви» заявили про його зникнення

Користувачка російської соціальної мережі «ВКонтакте» під ім’ям Світлана Тишкіна заявила, що її брат Іван Франтін, який проходив службу на російському ракетному крейсері «Москва», потрапив до списків зниклих безвісти після затоплення корабля 14 квітня.

За словами Тишкіної, її брат, уродженець села Падани в Республіці Карелія (Росія), після призову на строкову військову службу був розподілений на крейсер «Москва». Після затоплення корабля родичі звернулися до відповідної військової частини, проте, за твердженням Тишкіної, не змогли отримати ніяких подробиць.

«Що саме сталося на крейсері, залишається загадкою. Після цього Ваня, як і багато інших строковиків, числиться в списку зниклих безвісти. Мама Івана, Людмила, дзвонила у військову частину, де жодних подробиць того, що сталося, крім того, що він безвісти зник, не надали. Де мій брат зараз і що сталося – не зрозуміло. Як не ясно і те, чому строковик перебував на крейсері в такий небезпечний час», – написала Тишкіна.

Раніше президент Росії Володимир Путін обіцяв, що військовослужбовці строкової служби не будуть задіяні у війні проти України.

Напередодні житель Ялти Дмитро Шкребець, який раніше повідомив про зникнення на крейсері «Москва» свого 20-річного сина-строковика Єгора, опублікував нові дані та фото зниклих російських військових.

Шкребець також розповів Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода, що в Криму кілька сімей російських строковиків, які зникли безвісти на затонулому російському крейсері «Москва», звернулися у військкомат, щоб «дізнатися правду про те, що трапилося насправді».

Журналісти Крим.Реалії нарахували вже понад 10 зниклих безвісти та загиблих на «Москві» моряків. Російське видання «Медуза» з посиланням на джерело, близьке до командування Чорноморського флоту Росії, повідомляє, що на затонулому російському крейсері «Москва» загинуло 37 людей і близько 100 зазнали поранень.

Незалежного підтвердження даних про втрати Росії на крейсері «Москва» немає. Російська влада не розкриває інформацію, чи є загиблі внаслідок затоплення крейсера.

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера «Москва» «повністю евакуйований», журналісти «Схем» (Радіо Свобода) почали ідентифікацію загиблих російських моряків зі складу екіпажу. Зокрема, вже вдалося встановити особу одного загиблого мічмана «Москви» – Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

17 квітня видання «Новая газета. Европа» оприлюднила коментар матері одного з російських строковиків, який, за її словами, був серед членів екіпажу «Москви». Жінка розповіла, що на борту крейсера загинули близько 40 осіб, «дуже багато поранених, переважно – з відірваними кінцівками». Імен жінки і її сина видання не навело, посилаючись на міркування їхньої безпеки.

Про потоплення «Москви» російське Міністерство оборони повідомило 14 квітня. За день до цього українські чиновники повідомили, що російський корабель успішно атакували крилаті ракети. Російські військові цієї інформації не коментували.

Російське міністерство стверджує, що весь екіпаж корабля був евакуйований після детонації боєприпасів і великої пожежі. Скільки людей було на борту – не повідомляється. Екіпаж ракетного крейсера, за різними даними, міг становити приблизно від 500 до приблизно 700 осіб.