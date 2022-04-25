Оборона Маріуполя виснажила російські підрозділи і знизила їхню боєздатність – британська розвідка

Українська оборона Маріуполя виснажила російські підрозділи і знизила їхню боєздатність, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.



«Рішення Росії взяти в облогу, а не атакувати маріупольський металургійний завод «Азовсталь», означає, що багато російських підрозділів залишаються закріпленими в місті і не можуть бути передислоковані. Оборона Україною Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів та знизила їхню боєздатність», – йдеться у повідомленні.



Москва досягла лише незначних успіхів після того, як зосередилась на намірі окупувати східну Україну.



«Без достатньої матеріально-технічної та бойової підтримки Росія не досягла значного прориву», – зауважують у британській розвідці.

Крім того, британська сторона звертає увагу, що Міністерство оборони Росії запропонувало, щоб виплати компенсацій сім’ям загиблих військовослужбовців контролювали військові, а не цивільні чиновники. Це, ймовірно, відображає бажання приховати реальні масштаби втрат Росії від місцевого населення.

12 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.