«Обмін наших військових на всіх військовополонених РФ» – Арестович про Маріуполь

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович у вечірньому зверненні 24 квітня наголосив, що дуже складною залишається ситуація в Маріуполі Донецької області.

«Противник, попри заяви вищого військо-політичного керівництва Росії на рівні президента Росії, міністра оборони РФ, продовжує зосереджувати зусилля в районі оборони наших військ на заводі «Азовсталь». Зранку там працює авіація противника. Дальня авіація. Стратегічні бомбардувальники і артилерія противника. І ворог зосереджує наземні сили для того, щоб просуватися вперед, поки наші оборонці в дуже складній, неймовірно складній обстановці тримають оборону», – зауважив Арестович.

Крім того, він деталізував оприлюднені сьогодні раніше радником голови ОП Михайлом Подоляком запропоновані Росії українською владою кроки для розв’язання ситуації в Маріуполі.

Як вказував Подоляк, вони полягають у тому, щоб оголосити «реальне великоднє перемир’я» над містом, негайно організувати гуманітарний коридор для цивільних і погодитися на спеціальний раунд переговорів для евакуації чи обміну військових.

Арестович уточнив: «Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд перемовин на місці – прямо біля стін «Азовсталі» – викликати наших російських візаві на перемовинах, щоб допомогли домовитися про негайне припинення вогню «великоднє», надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених Російської Федерації. Чекаємо відповіді від Російської Федерації».

21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не очікує від Росії «людяності», тому готова до будь-якого обміну.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».

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24 квітня Міжнародний комітет Червоного хреста закликав до безпечної евакуації цивільних та поранених із блокованого Маріуполя.

Напередодні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська сторона зірвала евакуацію з Маріуполя, не подавши обіцяних раніше автобусів для евакуації жителів міста до Запоріжжя. Натомість людей, які зібралися, розігнали військові.

Російські сили можуть намагатися паралельно з українською стороною організувати свій коридор для евакуації людей із Маріуполя в Росію, раніше попереджала віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Як повідомила 22 квітня Ірина Верещук, російська сторона відмовилася відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі», де, за її даними, перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.