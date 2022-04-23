Російська сторона зірвала евакуацію з Маріуполя – вона не подала обіцяних раніше автобусів для евакуації жителів Маріуполя до Запоріжжя, натомість людей, які зібралися, розігнали військові, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Зібралось щонайменше 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців під'їхали російські військові і наказали розходитись, тому що «зараз буде обстріл». Фактично із застосуванням примусу в грубій формі людей було розігнано. Автобусів так і не було подано для завантаження», – написав Андрющенко в телеграмі.

За його даними, натомість окупанти подали автобуси біля ТЦ «Метро» – за 200 метрів від узгодженої точки евакуації – і там розпочали завантаження людей.

«Після завантаження маріупольцям було оголошено, що «евакуація» буде лише в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію. Права покинути автобус людям не дали. У відповідь на запитання, чому так, пролунала відповідь про «націоналісти обстріляли точку евакуації». Тобто чергова брехня», – розповів Андрющенко.

«Черговий раз росіянами було зірвано евакуацію. Нахабно використавши намагання маріупольців повернутись додому та чесність української армії щодо припинення вогню для організації власних задумів», – додав він.

Натомість російська сторона заявила, що евакуація була зірвана українськими військовими, які нібито з «Азовсталі» відкрили вогонь по місці збору людей.

Російські сили можуть намагатися паралельно з українською стороною організувати свій коридор для евакуації людей із Маріуполя в Росію, раніше сьогодні попереджала віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Евакуацію цивільних жителів із Маріуполя Донецької області була запланована на 12:00 23 квітня.

Гуманітарні коридори для евакуації людей 22 квітня не були відкриті через небезпеку на маршрутах, як і двома днями раніше.

Як повідомила 22 квітня Ірина Верещук, російська сторона відмовилася відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі», де, за її даними, перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.