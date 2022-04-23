Верещук: війська РФ можуть організувати паралельний коридор у Маріуполі, щоб вивозити людей у Росію

Російські сили можуть намагатися паралельно з українською стороною організувати свій коридор для евакуації людей із Маріуполя в Росію, попередила віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона закликала жителів, які хочуть евакуюватися, «бути уважними та пильними, не піддаватися на обман і провокації».

«Наш коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів)», – наголосила міністерка.

Раніше Верещук повідомила, що евакуацію цивільних жителів із Маріуполя Донецької області планують розпочати близько 12:00 23 квітня.

Напередодні ввечері міністерка висловила сподівання на те, що евакуацію з Маріуполя вдасться провести 23 квітня.

Гуманітарні коридори для евакуації людей 22 квітня не були відкриті через небезпеку на маршрутах, як і двома днями раніше.

Як повідомила 22 квітня Ірина Верещук, російська сторона відмовилася відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі», де, за її даними, перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.