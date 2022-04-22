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Верещук заявила про вірогідність відкриття в суботу гуманітарного коридору з Маріуполя

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що є вірогідність відкриття 23 квітня бути гуманітарного коридору з Маріуполя.

«Звертаюся до наших цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя: є вірогідність, що завтра (в суботу – ред.) ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя», – написала вона у фейсбуці.

Верещук повідомила, що точка збору та сама: на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті». Час збору – о 10:00.

«Стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження... Розумію, як вам важко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде», – наголосила Верещук.

Гуманітарні коридори для евакуації людей 22 квітня не були відкриті через небезпеку на маршрутах, як і двома днями раніше.

Але, поза тим, 25 людей вдалося врятувати з Попасної Луганської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, автобус потрапив під обстріл військ РФ, але ніхто не постраждав, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Крім того, ще 45 людей з Лисичанська виїхали до Дніпра.

Як повідомила 22 квітня Ірина Верещук, російська сторона відмовилася відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі». За її даними, там перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.

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