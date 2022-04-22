Гумкоридорів 22 квітня не буде через небезпеку на маршрутах – Верещук

Гуманітарні коридори для евакуації людей 22 квітня не будуть відкриті через небезпеку на маршрутах, повідомила віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Через небезпеку на маршрутах сьогодні, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде. Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся», – написала Верещук у телеграмі.

Тим часом, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в Лисичанську і Рубіжному влада спробує евакуювати «якомога більше літніх людей, яким важко самостійно пересуватися».

Загалом евакуація 22 квітня, за його словами, запланована за п’ятьма маршрутами.

«Крім вказаних вище населених пунктів, це Сєвєродонецьк, Попасна, Гірська громада. Спробуємо повсюди, але подивимось як вийде за відсутності «режиму тиші». Вчора вдалося багато кого евакуювати з Попасної. А також людей з інвалідністю з Гірської громади. Для цього було потрібно задіяти декілька одиниць медичного спецтранспорту», – написав Гайдай у телеграмі.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук напередодні повідомила, що 21 квітня евакуація громадян із Маріуполя не відбулася.

Нині там, за даними української влади, заблоковані тисячі людей – військових та цивільних. Місто оточене російськими військами з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір другий місяць.

Раніше командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». В Офісі президента заявили, що ця заява Путіна означає, що російські війська не можуть фізично захопити підприємство, а також, ймовірно, те, що РФ перекинула частину своїх військ на північ.