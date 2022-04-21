«Путін не зможе окупувати всю Україну»: головне із заяви президента США Байдена

Президент США Байден 21 квітня виступив у Білому домі щодо російсько-української війни та тієї підтримки, яку надає американський народ Україні для відсічі російської агресії та вирішення гуманітарних проблем. Загальні витрати США на підтримку Києва перевищать 3 млрд доларів, сказав Байден.

«Треба говорити тихим голосом, але мати в руках велику палицю», – так президент Джо Байден охарактеризував дії США у допомозі Україні, процитувавши у своєму виступі щодо війни в Україні Рузвельта.

«Я хочу подякувати Конгресу, демократам і республіканцям, за підтримку народу України, – додав Джо Байден. – Наша єдність усередині країни, наша єдність із союзниками та партнерами, наша єдність із українським народом посилає безпомилковий сигнал Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати та окупувати всю Україну. Цьому не бувати!».

(виступ президента США з 26-ї хвилини прямої трансляції)

10 протитанкових систем на 1 російський танк

Президент США оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні і наголосив, що лише у наданні протитанкових систем США забезпечили співвідношення 10:1.

«Сьогодні, – сказав президент Байден, – я оголошую про виділення ще 800 млн. доларів на зміцнення здатності України боротися на сході. Цей пакет включає важку артилерію, десятки гаубиць і 144 тисяч снарядів для них. Він також включає тактичні дрони».

«Останніми тижнями ми змогли переправити Україні озброєння з рекордною швидкістю. Ми надіслали тисячі бронебійних та протиракетних систем: вертольотів, дронів, гранатометів, [а також] кулемети, автомати, радарні системи, понад 50 млн одиниць боєприпасів».

«Лише Сполучені Штати, – продовжував голова Білого дому, – надали Україні більш ніж 10 бронебійних систем із розрахунку на кожен російський танк в Україні – у співвідношенні десять до одного! Ми також ділимося, і будемо ділитися з Україною значною частиною наших розвідданих, які допомагають українцям відбивати російську агресію. Ми не сидимо просто так на засобах, які Конгрес надав для України: ми посилаємо їх прямо на фронт боротьби за свободу».

800 мільйонів доларів – це приблизно стільки ж, скільки попередній пакет допомоги, про який адміністрація оголосила минулого тижня. Таким чином, загальна військова допомога, яку Америка надала Україні з початку російського вторгнення, перевищить 3 млрд доларів.

Президент США також сказав, що наступного тижня він надішле до Конгресу запит про додаткові асигнування на те, щоб озброєння та інше спорядження відправлялися в Україну «безперебійно».

Про новий етап війни і Маріуполь

Прогнозуючи розвиток ситуації, президент США Байден сказав, що Україна потребує ще більшої підтримки.

«Тепер нам потрібно допомогти нашим партнерам підготувати Україну до наступу, яке буде більш обмежене у плані географії, але не у плані інтенсивності та звірств (з боку Росії – ред.)», – сказав Байден.

Також президент США Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна забезпечити гуманітарні коридори для виведення мирних жителів і поранених з Маріуполя.

«Він (Путін – ред.) повинен дозволити встановити гуманітарні коридори, щоби вивести людей з того металургійного комбінату та інших місць з-під завалів. Так так вчинив би будь-який глава держави за таких обставин», – наголосив Байден.

Водночас, президент США поставив під сумнів заяви російської сторони про те, що вони взяли під контроль Маріуполь.

Економічна допомога Україні

Джо Байден також повідомив, що адміністрація США виділяє ще 500 млн доларів як «пряму економічну допомогу українському уряду».

Ці кошти, за словами президента США, передбачається спрямувати:

на стабілізацію української економіки,

на відновлення зруйнованого;

на виплату зарплати працівникам рятувальних служб

та інших найважливіших державних відомств.

Закриття американський портів для російських суден

США забороняють суднам, пов’язаним з Росією, заходити в американські порти, повідомив президент США Джо Байден. Відповідне рішення також опубліковане на сайті Білого дому.

«Це означає, що жоден корабель, який ходить під російським прапором або належить чи експлуатується російськими організаціями, не буде допущений до швартування в портах Сполучених Штатів та не отримає доступу до наших берегів. Жоден», – заявив президент Байден.

Відповідно до заяви на сайті Білого дому, винятки цієї заборони стосуватимуться лише суден, які використовуються для перевезення ядерних матеріалів та відходів.

Це буде можливим лише в ситуаціях коли із узгодженням з міністром енергетики США, держсекретарем та міністром торгівлі США буде визначено, що не існує альтернатив перевезенню цих матеріалів російськими суднами. Ще одним винятком є російські судна, які дають запит на швартування в портах Сполучених Штатів через форс-мажорні обставини.

Про підтримку українців, які хочуть виїхати до США

Президент США Джо Байден оголосив про нову програму «Об'єднаємося для Україну», що допоможе шукачам притулку з України.

Нова програма, за словами Байдена, доповнить існуючі правові можливості, включаючи імміграційні візи та оформлення статусу біженця, і дозволить українцям, які тікають від війни, приїжджати прямо з Європи до Сполучених Штатів.

Байден сказав, що це має бути можливість легальної міграції українців із Європи до США, за умови, що у мігрантів має бути спонсор із США, наприклад, сім'я чи неурядова організація.

Про хоробрість оборонців України і єдність Заходу

Джо Байден відзначив відвагу оборонців України, чоловіків і жінок, і всього українського народу.

Також президент США додав, що єдність, яку виявили союзники по НАТО у захисті України, вразила Путіна.

Тепер, коли Кремль оголосив про нову фазу військових дій в Україні, західні союзники припускають, що російське вторгнення може розтягнутися як мінімум на кілька місяців.

Американські військові та війська НАТО не беруть участь у військових діях в Україні, але здійснюють військову допомогу, підготовку та інструктаж українських сил.